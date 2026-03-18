Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Mesai yarın saat kaçta bitecek? 19 Mart özel ve kamu kurumları çalışma saatleri

19 Mart Perşembe günü saat kaça kadar çalışılır sorusunun cevabı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gündeme geldi. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanun'una göre Ramazan Bayramı tatili 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. 3.5 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatili kapsamında 20-21-22 Mart tarihleri tam gün boyunca resmi tatil olacak. Vatandaşlar tarafından yarın mesai saat kaçta bitecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 13:36

Mesai yarın saat kaçta bitecek, öğleden sonra mi sorularının cevapları kamu ve özel sektörde çalışan vatandaşların gündeminde yer alıyor. bu yıl 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatili ise 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Özel ve kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından mesai yarın saat kaçta biteceği merak ediliyor.

MESAİ YARIN SAAT KAÇTA BİTECEK 19 MART?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanun'unda yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı tatili 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Bu kapsamda 19 Mart 2026 Perşembe günü kamu kurumlarında görev yapan memurların mesaileri saat 13.00'te sona erecek.

Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak. Özel sektörde ise 19 Mart Perşembe günü çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Bazı işletmeleri, kamu kurumlarında olduğu gibi yarım gün mesai yapmayı tercih ediyor. Bazı firmalar ise tam gün mesai uyguluyor. Bu kapsamda öğleden sonra çalışan vatandaşlar, çalıştıkları saat kadar mesai ücreti alıyorlar.

19 MART ÖĞLEDEN SONRA KAPALI OLACAK KURUMLAR

19 Mart Perşembe günü öğleden sonra nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, noterler, tapu müdürlükleri, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul ve üniversiteler kapalı olacak. Nöbetçi eczane ve hastanelerin acil servisleri ise vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler.

ETİKETLER
#özel sektör
#tatil
#kamu kurumları
#ramazan bayramı
#Mesai
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.