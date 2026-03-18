Mesai yarın saat kaçta bitecek? 19 Mart özel ve kamu kurumları çalışma saatleri

Mesai yarın saat kaçta bitecek, öğleden sonra tatil mi sorularının cevapları kamu ve özel sektörde çalışan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatili ise 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Özel ve kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından mesai yarın saat kaçta biteceği merak ediliyor.

MESAİ YARIN SAAT KAÇTA BİTECEK 19 MART?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanun'unda yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı tatili 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Bu kapsamda 19 Mart 2026 Perşembe günü kamu kurumlarında görev yapan memurların mesaileri saat 13.00'te sona erecek.

Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak. Özel sektörde ise 19 Mart Perşembe günü çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Bazı özel sektör işletmeleri, kamu kurumlarında olduğu gibi yarım gün mesai yapmayı tercih ediyor. Bazı firmalar ise tam gün mesai uyguluyor. Bu kapsamda öğleden sonra çalışan vatandaşlar, çalıştıkları saat kadar mesai ücreti alıyorlar.

19 MART ÖĞLEDEN SONRA KAPALI OLACAK KURUMLAR

19 Mart Perşembe günü öğleden sonra nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, noterler, tapu müdürlükleri, hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul ve üniversiteler kapalı olacak. Nöbetçi eczane ve hastanelerin acil servisleri ise vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler.