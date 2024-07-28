Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları'nda ilk karşılaşmasına 30 Temmuz Salı günü saat 18.58'de çıkacak

28 Temmuz 2024 14:27 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 14:50

Fransa'nın başkenti Paris'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisinde ülkemizi temsil eden Mete Gazoz'un ilk karşılaşmasına ne zaman çıkacağı belli oldu.

METE GAZOZ'UN OLMİPİYATLARDA MAÇI NE ZAMAN?

Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Berkim Tumer'den oluşan Türkiye Klasik Yay Erkek Takımı 29 Temmuz Pazartesi günü saat 15.15'te son 16 turundaki ilk maçına Kolombiya karşısına çıkacak.

Mete Gazoz'un bireysel erkeklerde ise ilk karşılaşması 30 Temmuz Salı günü saat 18.58'te düzenlenecek.

Karma takımda ise Mete Gazoz ile Elif Berra Gökkır 2 Ağustos Cuma günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.

METE GAZOZ OLİMPİYATLARDA KİMLE KARŞILAŞACAK?

Sıralama turlarında 676 puan elde ederek 8. olan Mete Gazoz olimpiyatlarda ilk maçında Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada ile karşılaşacak.