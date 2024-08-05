Mete Gazoz'u olimpiyatlarda eleyen Kim Woo-Jin altın madalya aldı

05 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:29

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay çeyrek finalinde milli okçumuz Mete Gazoz, Güney Kore temsilcisi Kim Woo-Jin ile karşılaşmıştı.

Karşılaşmada 6-4'lük skorla rakibine yenilen milli okçumuz Mete Gazoz olimpiyatlara veda etmişti.

Vatandaşlar tarafından olimpiyatlarda klasik yay branşında altın madalyanın kimin tarafından alındığı merak ediliyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA OKÇULUKTA KİM KAZANDI?

Klasik yay erkeklerde milli okçumuz Mete Gazoz'u yenen Kim Woo-Jin yarı finalde kendi ülkesinden Lee Wook-seok'u yenerek final aşamasına yükseldi.

Final aşamasında da ABD temsilcisi Brady Ellison'u 6-5 alt ederek 2024 Paris Olimpiyatları'nda Klasik Yay Erkekler'de altın madalyanın sahibi oldu.

KİM WOO-JİN KİMDİR?

Kim Woo-Jin 20 Haziran 1992 yılında Güney Kore'nin Kuzey Chungcheong iline bağlı Okcheon bölgesinde dünyaya geldi.

İlk olarak 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkesini temsil eden başarılı okçu 2. tur mücadelesinde elenmişti.

Takım karşılaşmalarında ise arkadaşlarıyla birlikte altın madalyayı kazanmayı başardı.

Bireysel erkekler eleme turunda 720 puan üzerinden 700 puan alarak dünya rekorunu kırdı.

Bir önceki rekor yine Güney Koreli Im Dong-hyun'a aitti.

2020 yılında Tokya'da düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da takımı ile yine altın madalyanın sahibi oldu.