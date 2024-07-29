Mete Gazoz'un bulunduğu Klasik Yay Erkek Milli Takım çeyrek finalde! Karşılaşma bugün saat 16.01'de oynanacak

29 Temmuz 2024 15:24 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:41

26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Klasik Yay Erkek Milli Takım'ı ilk maçına Kolombiya karşısına çıktı.

Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Berkim Tümer'in yer aldığı milli takımımız rakibini 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Vatandaşlar tarafından Klasik Yay Erkek Milli Takım'ın çeyrek finalde kimle karşılaşacağı ve maçın ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

KLASİK YAY ERKEK MİLLİ TAKIM ÇEYREK FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Milli takımımız çeyrek final karşılaşması kapsamında Hindistan ile karşılaşacak.

META GAZOZ'UN YER ALDIĞI KLASİK YAY ERKEK MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın Hindistan ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması 29 Temmuz (bugün) saat 16.01'de düzenlenecek.

METE GAZOZ 2024 PARİS OLİMPİYATLARI MAÇ PROGRAMI

Mete Gazoz, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda ilk bireysel erkeklerde maçına 30 Temmuz Salı günü saat 18.58'de çıkacak.

Klasik Yay Karma Takım son 16 eleme turu kapsamında ise Elif Berra Gökkır ile birlikte Mete Gazoz, 2 Ağustos Cuma günü saat 12.05'de Japonya karma takımı ile karşılaşacak.