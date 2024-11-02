Meteoroloji 2 Kasım verilerine göre bugün İstanbul’da hava durumu belli oldu

02 Kasım 2024 12:31 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 12:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü her günün hava durumu verileri paylaşıyor. 2 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağını da öğrenebiliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale'de bugünün hava durumu netleşti.

Hafta sonu dışarıda plan yapmak isteyenler ilk olarak hafta sonu MGM İstanbul​ hava durumunu araştırıyor.

Yaz aylarının sona ermesiyle beraber ülkemizde serin ve yağışlı havalar başladı. 2 Kasım ve 3 Kasım hafta sonu hava durumu​ da belli oldu.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR​ VAR MI 2 KASIM CUMARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye genelinde kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Bugün İstanbul'da 15.00 ile 18.00 aralığında hava sıcaklıkları 16 derece seyir ederken yağış beklentisi bulunmuyor.

Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 13 dereceye düşmesi bekleniyor.

3 KASIM PAZAR GÜNÜ YAĞMUR VAR MI?

Yarın İstanbul'da 06.00 ile 09.00 aralığında ara ara yağış beklenirken akşam saatlerinde azalması öngörüldü.

Sıcaklıkların ise 14 ile 16 derece aralığında olması bekleniyor.

2 Kasım günü Marmara Bölgesi hava sıcaklık tahminleri şöyle:

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu