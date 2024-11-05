Meteoroloji 4 ile sarı uyarı verdi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

05 Kasım 2024 11:47 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı günü için son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 4 ilde kuvvetli sağanak beklenirken bazı kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

Sonbaharın gelişiyle soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalan Türkiye’de haftanın ikinci gününde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmeye göre; Yağışların, 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ HANGİ İLLERE SARI KODLU UYARI VERDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sarı kodlu uyarı verdi. MGM tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

KAR YAĞIŞI NERELERDE GÖRÜLECEK?

Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklar beklendiğinden daha dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Marmara

Marmara Bölgesi’nde parçalı yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Ege Bölgesi’nde bu hafta havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

İç Anadolu

İç Anadolu’da haftanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Karadeniz

Karadeniz Bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.