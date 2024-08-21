Meteoroloji hava durumu raporlarına göre 21 Ağustos günü 3 ilde yağmur bekleniyor
Meteoroloji İstanbul hava durumu raporları yayımlanırken bugün erken saatlerde yağışın başlaması vatandaşları şaşırtırken yağmurun etkisi kısa sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 21 Ağustos günü Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne, Bandırma hava durumu bilgilerini paylaştı.
Bugün yağmur var mı İstanbul'da araması yükselirken sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur kısa süre içerisinde durdu.
Kapalı havaya uyanan vatandaşlar bugün yağmur yağacak mı merak ederken Türkiye'de illerin hava durumu bilgilerine anlık olarak erişebiliyoruz.
METEOROLOJİ İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
MGM tarafından paylaşılan verilere göre 21 Ağustos günü İstanbul'da yağmur beklenmezken kısa süreli bir yağış gerçekleşti.
Yağmurun kısa süreli ve anlık olarak geldiği tahmin edilirken Meteoroloji Edirne, Bilecik, Kütahya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerini yağmur için uyardı.
İSTANBUL HAVA DURUMU METEOROLOJİ 21 AĞUSTOS BAKIRKÖY, PENDİK, KÜÇÜKÇEKMECE
Bugünün hava durumu bilgileri MGM tarafından şöyle paylaşıldı:
BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?
Türkiye'de 3 ilimizde yerel yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken uyarıya göre Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinde kuvvetli yağışların olması da bekleniyor.
Uyarıya göre herhangi bir su taşkını ve sel baskını gibi olaylara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.