Meteoroloji hava durumu raporlarına göre 21 Ağustos günü 3 ilde yağmur bekleniyor

21 Ağustos 2024 09:17 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:26

Meteoroloji'den 21 Ağustos hava durumu: 3 il için şiddetli yağış ve sel uyarısı! Marmara'ya da yağmur geliyor

Meteoroloji'den 21 Ağustos hava durumu: 3 il için şiddetli yağış ve sel uyarısı! Marmara'ya da yağmur geliyor

Bugün yağmur var mı İstanbul'da araması yükselirken sabahın erken saatlerinde etkili olan yağmur kısa süre içerisinde durdu.

Kapalı havaya uyanan vatandaşlar bugün yağmur yağacak mı merak ederken Türkiye'de illerin hava durumu bilgilerine anlık olarak erişebiliyoruz.

METEOROLOJİ İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre 21 Ağustos günü İstanbul'da yağmur beklenmezken kısa süreli bir yağış gerçekleşti.

Yağmurun kısa süreli ve anlık olarak geldiği tahmin edilirken Meteoroloji Edirne, Bilecik, Kütahya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerini yağmur için uyardı.

İSTANBUL HAVA DURUMU METEOROLOJİ 21 AĞUSTOS BAKIRKÖY, PENDİK, KÜÇÜKÇEKMECE

Bugünün hava durumu bilgileri MGM tarafından şöyle paylaşıldı:

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Türkiye'de 3 ilimizde yerel yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken uyarıya göre Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinde kuvvetli yağışların olması da bekleniyor.

Uyarıya göre herhangi bir su taşkını ve sel baskını gibi olaylara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.