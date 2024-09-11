Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre 11 Eylül'de İzmir'de yağmur bekleniyor

11 Eylül 2024 12:31 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:45

MGM tarafından paylaşılan verilere göre gün içerisinde yağmur saat kaçta yağacak öğrenebiliyoruz. İzmir 11 Eylül hava durumu tahminlerine bakıldığında İzmir'de bugün yağmur yağacak mı netleşiyor.

Meteoroloji 7 ilde sarı alarm verdi: İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde sel tehlikesi! İşte 11 Eylül 2024 hava durumu raporu

Meteoroloji 7 ilde sarı alarm verdi: İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde sel tehlikesi! İşte 11 Eylül 2024 hava durumu raporu

İstanbul, Ankara, Çanakkale gibi illerimizde yağmur var mı, yok mu MGM haritası sayesinde öğrenebiliyoruz.

11 Eylül günü kapalı havaya uyanan vatandaşlar ise bugün yağmurun nerelerde ve saat kaçta yağacağını bekliyordu. Yağışa karşı uyarılar da geldi.

İZMİR'DE BUGÜN YAĞMUR VAR MI 11 EYLÜL 2024?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışın öğlen saatlerinde İzmir'in güneybatı ilçeleri ve merkezinde olması bekleniyor. Yağışın yer yer çok kuvvetli olacağı da eklendi.

Çarşamba günü İzmir saatlik hava durumu şöyle:

İZMİR HAVA DURUMU 11 EYLÜL

11 Eylül günü ülkemizin batı kesimlerinde gökgürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun akşam saatlerinde kadar süreceği de belirlendi.

Çok bulutlu, genelde aralıklı sağanak yağışlı olması beklenen 11 Eylül gününde Kıyı Ege ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde sağanak yağış için uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük haritası şöyle:

Uyarılar arasında ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde su hortumu gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği yer aldı.

Günün hava durumu tahminlerine göre iç ve batı kesimlerde yer yer çok bulutlu hava hakim olurken Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevresinde de yerel sağanak bekleniyor.