Meteoroloji hava durumuna göre İstanbul'da yağış saati belli oldu

11 Kasım 2024 08:52 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:04

MGM verileri aracılığıyla bugün İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağını öğrenebiliyoruz. Vatandaşlar 11 Kasım Pazartesi günü hava durumunu her sabah inceliyor.

Meteoroloji yeni hafta hava durumu raporunu yayımladı: Sağanak, kar ve sis bir arada!

Meteoroloji yeni hafta hava durumu raporunu yayımladı: Sağanak, kar ve sis bir arada!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bugün yağmur var mı, yok mu araştırmaya başladı. Erken saatlerde etkili olan kapalı ve serin havanın üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Kasım 2024 Pazartesi yağış durumunu paylaştı.

MGM verileri aracılığıyla bugün yağmur yağacak mı, yağmayacak mı öğrenebiliyoruz.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI 11 KASIM 2024?

Bugünün MGM verilerine göre İstanbul'da belirli aralıklarla yağmur bekleniyor.

Günlük tahmine göre bugün İstanbul'da yağmurun sabah saatlerinde başlayıp akşam 18.00'e kadar devam edeceği yer aldı. Hava sıcaklığının ise 12 ile 16 civarında ilerlemesi bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

MGM verilerine göre Türkiye'de parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güney, K.Maraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Bugüne ait meteorolojik uyarı bulunmuyor. Türkiye geneli hava durumu haritası şöyle:

ANKARA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

11 Kasım Pazartesi günü Ankara'da sıcaklık derecesi 13,15 ve 17 aralığında seyir ederken herhangi bir yağmur beklentisi bulunmuyor.

09.00 ile 18.00 aralığında parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olurken akşam saatlerinde sıcaklıkların 13 derecelere inmesi bekleniyor.