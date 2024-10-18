Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir'de hafta sonu hava durumu tahminini duyurdu (19-20 Ekim)

18 Ekim 2024 13:26 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 13:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta sonu yağmur var mı, yok mu sorusunun cevabını yayınladığı hava durumu tahmini ile duyurdu. 19-20 Ekim tarihlerinde dışarıda plan yapacak olan vatandaşlar MGM İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale ve Balıkesir hava durumu nasıl olacak araştırıyor.

Cumartesi ve Pazar günü dışarıya çıkacak olanlar öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye​ genel hava durumunu araştırıyor.

Bu hafta sonu yağmur​ olup olmadığına MGM verileri aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Son günlerde serin ve kapalı hava hakim olan ülkemizde hafta sonu İstanbul hava durumu​ belli oldu.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI, HAVA NASIL OLACK 19 EKİM?

19 Ekim Cumartesi günü ülkemizin Karadeniz​ bölgesinde ve İstanbul çevresinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde sıcaklıkların 16 derece olması beklenirken akşam saatlerinde 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yarın Karadeniz bölgesinde de hava yağmurlu olacak. Sabah 16 derecelerde olan hava sıcaklığı gece 9 derecelere kadar inecek.

20 Ekim Pazar günü ise ülke genelinde ılık hava bekleniyor. Karadeniz ve İstanbul çevresinde de sıcaklıklar cumartesi günü seyir etmesi bekleniyor.

Sabah sıcaklıklar 18-19 derece civarında olurken akşam 9-11 derecelerde seyir edecek. Uzmanlardan yapılan uyarılara göre hafta sonu İstanbul ve Karadeniz bölgesinde ani sağanak yağışlara ve soğuk havaya tedbirli olunması gerekiyor.

Pazar günü Akdeniz bölgesinde hava sıcaklıkları 19-25 derece aralığında değişkenlik gösterirken yağmur beklentisi bulunmuyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar bölgelere göre 15,10,2 dereceye kadar inebilecek.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI 18 EKİM 2024?

18 Ekim Cuma günü MGM hava durumuna göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif zirai don olması da beklenenler arasında yer aldı.

Bugün Karadeniz bölgesinde olabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

Bugün Türkiye genelinde en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

19 Ekim Cumartesi günü İstanbul hava durumuna göre gece saatlerinde yağmur beklenmezken sıcaklıkların 10 derece olması öngörüldü.

06.00 ile 09.00 aralığında ise yer yer kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor. 09.00 ile 12.00 aralığında da yağmur yağması beklenirken akşam saatlerinde sıcaklıkların 14-15 derecelerde seyir etmesi ve yağmurun yağmaması bekleniyor.