Meteoroloji İstanbul hava durumuna göre bugün yağmur yağacak 27 Ağustos

27 Ağustos 2024 08:49 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:00

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli yağacak

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli yağacak

Meteoroloji'nin son raporunda yer alan bilgilere göre 27 Ağustos bugün İstanbul'da yağış bekleniyor. Ankara hava durumu da belli olurken ülkemizde sağanak uyarısı yapıldı.

MGM verileri aracılığıyla bugün yağış var mı, yok mu olarak öğrenebiliyoruz.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI 27 AĞUSTOS MGM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre bugün Türkiye'nin birçok ilinde ara ara yağış geçişleri bekleniyor.

Ülkemizin kuzeyi ve güney kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olurken Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü yağış olması bekleniyorken Kocaeli'nin kuzeyi ve İstanbul'da kuvvetli yağmur beklentisi var. Günlük hava tahmini raporu şöyle:

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI YALOVA, DARICA, BEYKOZ, MALTEPE?

MGM'de yer alan bilgilere göre bugün Türkiye genelinde yağış beklenmekte.

Marmara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne: °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul: °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli: °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı