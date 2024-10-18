Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri açıkladı! Kar ne zaman yağacak?

18 Ekim 2024 10:03 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:06

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında ciddi oranlarda düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcaklıkların daha da düşeceği belirtilirken Prof. Dr. Orhan Şen tarafından İstanbul'da ne zaman kar yağacağı açıklandı. Kar beklenen illerin başında Artvin geliyor.

Rusya​ üzerinden perşembe günü gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Türkiye​ genelinde sıcaklıklar giderek düşmeye başladı.

Sıcaklıkların düşmesinin ardından Artvin​'e bugün mevsimin ilk karı düştü ve Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek rakımlı yaylaları beyaza büründü.

Vatandaşlar tarafından kar yağışı​ beklenen iller ve İstanbul​'da ne zaman yağacağı merak ediliyor.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak.

18 Ekim 2024 Cuma günü yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenen iller ise şöyle:

Bayburt

Ardahan

Artvin

Erzurum

Kars

Ağrı

Bolu

Çankırı

Çorum

Van

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Prof Dr. Orhan Şen tarafından açıklanan bilgilere göre sonbahar mevsiminde İstanbul'da kar beklenmiyor.

Ocak ayında İstanbul'da kar yağma olasılığı olduğunu belirten Prof. Dr. Şen yerde tutup tutmayacağının ise henüz belli olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Şen'in konuyla ilgili açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz. İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor.

Sıcaklıklar ekim ayında da yüksek geçecek. Ama Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor."