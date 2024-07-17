Meteoroloji uzmanından çarpıcı sıcaklık açıklaması: Yaz mevsimi 4 aya çıkacak! Eylül ayına dikkat

17 Temmuz 2024 12:40 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:42

AKOM'dan İstanbullulara peş peşe uyarı! Nem oranı zirve yapacak, sıcaklıklar daha da artacak: Bu tarihlere dikkat

AKOM'dan İstanbullulara peş peşe uyarı! Nem oranı zirve yapacak, sıcaklıklar daha da artacak: Bu tarihlere dikkat

Geçtiğimiz günlerde AKOM'un sıcaklık uyarısından sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir'in en dikkat çeken açıklaması ise "Yaz mevsiminin 4 aya çıkma ihtimali var" sözleri oldu.

YAZ MEVSİMİ 4 AYA ÇIKACAK!

Haziran aylarından beri etkili olan Afrika sıcaklıklarının dalgaları Temmuz ayının ortasından itibaren şiddetini artırdı. Bunun üzerine bunaltıcı sıcak günlerin sayısında ise artış yaşandı. Vatandaşlar sıcak havaların ne zaman biteceğini merak ediyor.

Vatandaşların merakını ise İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, giderdi. Özdemir, önümüzdeki günlerde hafif bir serinleme yaşanacağını ancak sıcaklıkları azalmadan devam edeceğini belirti.

SICAKLIKLAR 4 DERECE ARTACAK!

AKOM uyarısını teyit eden Özdemir, sıcaklıkların 4 derece artacağının altını çizdi. Bununla beraber çalışma şartları farklı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Özdemir, öğle saatlerinde vatandaşların sokağa çıkmaması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji uzmanı Özdemir, Afrika'da gelen sıcak hava dalgasına önümüzdeki günlerde Avrupa'dan gelen serin hava dalgasının bir kaç gün kıracağını ancak bunun uzun süremeyeceğinin altını çizdi.

"SICAKLIK BUNATLICI NEM GETİRECEK"

Özdemir, dünya genelinde artan sıcak hava dalgalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Hava sıcaklıkları Temmuz ayı sonu itibariyle devam edecek. Temmuz ayı son haftasına kadar ondan sonra bir ufak serinleme var. Avrupa'dan gelen yani kuzeyden gelen bir soğuk hava var ama o da serin havayı getirecek. Ne kadar etkili olacak onu şu anda erken olduğu için bir şey söyleyemiyoruz ama hava sıcaklığı bugün İstanbul'da kıyalar 37 dereceleri görecek. Şehir içerisinde ise bu sıcaklık 40 dereceleri bulacak. 23 Temmuz'a kadar Afrika sıcaklığı en yüksek seyirde etkisini sürdürecek. Sıcaklık beraberinde nemi de getirecek. Bunaltıcı sıcaklıkla beraber Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ani yağışlar görülecek. Bazıları sele neden olabilir. Bu yüzden vatandaşların uyarıları dikkate alması lazım. Hem bireysel hem kurumsal tedbirler olması şart. Sıcaklıklar artıyor yani hatta Eylül ayında yaz ayı olarak kabul edebiliriz. Yani yaz ayları süresi uzamış olacak."

FOSİL YAKITLAR, SAVAŞLAR ATMOSFERİ BOZDU

Özdemir, sıcaklıkların artacağı yaz aylarının uzayacağını belirtirken öte yandan bizleri bekleyen kuraklık ve su kıtlığını da hatırlattı. Kuraklığın kış aylarından itibaren başladığının altını çizen Özdemir, "Uzun süre yağmur olmayacak bu yüzden su kullanımına dikkat etmeliyiz. Çünkü şimdiden alternatif su kaynaklarını kullanmaya başladık. Su birden bitecek demiyoruz ancak tedbir alınmadığında ve sular dikkatli kullanılmadığında çok yakın zamanda su kıtlığı başlayabilir. Çünkü kurak bir döneme giriş yaptık. Fosil yakıtların aşırı kullanımı dünya üzerinde savaşların artması ve kullanılan silahlar bunların hepsi atmosferdeki hava dalgasını olumsuz etkiledi. Bununla beraber de göz ardı edilmeyen riskli bir kuraklık dönemi yaşanma riski arttı" dedi.

SICAKLIKLAR NE KADAR SÜRECEK?

Özdemir, sıcaklıkların devam edeceğini belirtti. Sıcaklıkları birçok etkenin tetiklediğini belirten Özdemir, dünya üzerinde sıcaklıkların yükseleceğini ve hava akımlarının değişeceğinin altını çizdi. Orman yangınlarının volkanik patlamaların havadaki nemi artırdığını söyleyen Özdemir, kış aylarında ise neler yaşanacağının henüz kesin olmadığını söyledi. Bunun için meteorolojik tahminlerin değiştiğini açıklayan uzman isim, sıcaklığın etkilerindeki kuraklığa dikkat çekti. Bu yüzden su tasarrufunun önemini hatırlatan Özdemir, araba yıkaması, bahçe sulaması, gibi işleri kaynak sularından kullanılmaması gerektiğini belirtti.