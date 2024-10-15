Meteoroloji uzmanları karın yağacağı tarihi açıkladı

15 Ekim 2024 08:44 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 08:48

Kasım ayının gelmesine az bir zaman kala ilk karın ne zaman yağacağına dair araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji uzmanları ise karın yağacağı tarihi açıkladı.

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Yağış ve sis geliyor! İşte 15 Ekim 2024 hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Yağış ve sis geliyor! İşte 15 Ekim 2024 hava durumu raporu

Türkiye​, perşembe gününden itibaren Rusya’dan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında olacak. Sıcaklıklar salı günü biraz daha yükselecek ancak perşembe günü Karadeniz​ üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 5 ile 7 derece arası düşecek.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların 10 derece birden azalacağını ve perşembe gününden sonra Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarında kar yağışı görülebileceğini belirtti.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdenizin Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.