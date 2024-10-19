Meteoroloji yarın İstanbul’da yağış durumunu paylaştı

19 Ekim 2024 19:13 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 19:23

İstanbul'da yağışlı hava hakim olurken vatandaşlar yarın İstanbul'da yağmur var mı araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini paylaşıyor.

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde yağış var! İşte 19 Ekim 2024 il il hava durumu

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde yağış var! İşte 19 Ekim 2024 il il hava durumu

Son günlerde ülkemizde kapalı hava etki gösterirken kış aylarına giriş yapmış bulunuyoruz. MGM​ verilerine göre hafta sonu yağmur​ yağıp yağmayacağını da öğrenebilliyoruz.

İSTANBUL​'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre 20 Ekim Pazar günü İstanbul ve Karadeniz​ kıyılarında yağışlı hava olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 18-19 derece olması beklenirken 9-11 derecelerde olması bekleniyor

Uzmanlar tarafından yapılan uyarılara göre pazar günü İstanbul ve Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması da yer aldı.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI 19 EKİM?

19 Ekim Cumartesi günü MGM verilerine göre kuzey kesimlerde parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.