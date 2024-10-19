Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Meteoroloji yarın İstanbul’da yağış durumunu paylaştı

Meteoroloji yarın İstanbul’da yağış durumunu paylaştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ekim 2024 19:13 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 19:23
Meteoroloji yarın İstanbul’da yağış durumunu paylaştı

İstanbul'da yağışlı hava hakim olurken vatandaşlar yarın İstanbul'da yağmur var mı araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini paylaşıyor.

Son günlerde ülkemizde kapalı hava etki gösterirken kış aylarına giriş yapmış bulunuyoruz. MGM​ verilerine göre hafta sonu yağmur​ yağıp yağmayacağını da öğrenebilliyoruz.

İSTANBUL​'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM verilerine göre 20 Ekim Pazar günü İstanbul ve Karadeniz​ kıyılarında yağışlı hava olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 18-19 derece olması beklenirken 9-11 derecelerde olması bekleniyor

Uzmanlar tarafından yapılan uyarılara göre pazar günü İstanbul ve Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması da yer aldı.

Meteoroloji yarın İstanbul’da yağış durumunu paylaştı - 1. Resim

BUGÜN YAĞMUR VAR MI 19 EKİM?

19 Ekim Cumartesi günü MGM verilerine göre kuzey  kesimlerde parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
yağmuristanbulkaradenizmgm

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...