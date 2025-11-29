Metro kapalı mı, neden 29 Kasım? T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattında karar

Papa 14. Leo'nun bugün İstanbul'da gerçekleştireceği ziyaretler nedeniyle bazı hatlarda kısıtlama uygulanıyor.

METRO KAPALI MI, NEDEN 29 KASIM?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 13.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızın Balat, Fener ve Cibali istasyonları işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir."

MARMARAY KAPALI MI BUGÜN 29 KASIM CUMARTESİ?

Bugün T5 tramvay hattında bazı kısıtlamalar yaşanırken Marmaray hattında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Buna göre vatandaşlar Marmaray'ı sorunsuz şekilde kullanabilecek.

