Metrobüs hattı Söğütlüçeşme yönü Sefaköy durağı 2 gün boyunca kapalı olacak

18 Temmuz 2024 09:02 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda 90 gün sürecek "Beyaz Yol" çalışması yapılacağını açıklamıştı.

6 Temmuz Cumartesi günü başlayan çalışmalar 5 durağı kapsayacak şekilde gidiş-dönüş olarak yapılıyor.

Metrobüs ulaşımının aksaması için ise D-100 karayolu 2 şeride düşürüldü.

Vatandaşlar tarafından Sefaköy metrobüs hattının Söğütlüçeşme yönünün ne zaman açılacağını merak ediyor.

SEFAKÖY METROBÜS NE ZAMAN AÇILACAK?

Beyaz yol çalışması kapsamında metrobüs hattının Söğütlüçeşme yönü hizmet vermiyor.

Beylikdüzü tarafından gelen ve Sefaköy'de inmek isteyen vatandaşların Yenibosna durağından tekrar metrobüse binmeleri gerekiyor.

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre Sefaköy durağının Söğütlüçeşme yönündeki çalışmalar 2 gün sürecek.

18 Temmuz'da başlayan çalışmalar planlandığı gibi gittiği taktirde 20 Temmuz'da bitecek.

İBB tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Çalışma olan istasyonlarda iniş-binişler olmadan diğer istasyona geçilecek. Karşı yola yönlendirilip dönüş hattından İstanbullular aktarmayla kendi istasyonuna ulaşmış olacak. Çalışma sebebiyle yolculukta bir aksama yaşanmayacak. İstasyon başına çalışma 2 gün sürecek. Çalışma bilgileri araç içerisinde ve duraklarda anons veya duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekipleri olacak."

METROBÜS SEFAKÖY DURAĞI NEDEN KAPALI, NE OLDU?

Metrobüs yolunda yapılan beyaz yol çalışması nedeniyle duraklar ve arasındaki yollarda çalışma yapılıyor.

Beyaz yol İBB'nin aktardıklarına göre 20 yıl boyunca bozulma yaşamıyor.

Sefaköy durağı da yenileme çalışmaları kapsamında kapalı bulunuyor.

HANGİ METROBÜS DURAKLARI KAPALI?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre metrobüs durakları sırayla kapatılacak.

Şu an güncel olarak beyaz yol çalışması kapsamında sadece Sefaköy durağı hizmet veremiyor.

BEYLİKDÜZÜ SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS DURAKLARI NEDİR?