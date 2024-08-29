Metrobüs kazasının ardından yeni yapılan beyaz yolun güvenilirliği gündeme geldi

29 Ağustos 2024 10:10 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:53

Her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüs hattında 29 Ağustos tarihinde Sefaköy durağı bölgesinde zincirleme kaza oldu.

Yaşanan kazada aktarılan bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken 35 kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından İBB tarafından metrobüs hattına yapılan beyaz yol uygulamasının güvenilirliği ve asfalta göre farkları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

BEYAZ YOL GÜVENİLİR Mİ?

Beyaz yol çalışması kapsamında metrobüs hattındaki asfalt kaplama yol, özel reçeteli bir beton yolla değiştiriliyor.

Uygulama kapsamında yol bakım masraflarının asgari oranda düşürülmesi planlanıyor.

20 yılın üzerinde dayanım gücüne sahip olduğu iddia edilen beyaz yol yakıt tasarrufu da sağlıyor.

BEYAZ YOL VE ASFALT YOLUN FARKLARI?

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından yayımlanan "Niçin Beton Yol?" adlı çalışmada yer alan bilgilere göre beton yolun ömrünün asfalt yola göre 1.5-2.0 kat daha uzun olduğu ve daha az bakım istediği belirtiliyor.

Yol çalışmalarından dolayı oluşan trafik sıkıntısının azalmasını sağlayan beton yolda yağışlı havalarda fren mesafesinin daha kısa olduğu iddia ediliyor.

Asfalt yolda giden ağır vasıta taşıtların tekerleri beton yüzeyinde asfalt yola oranla çok gömülmediği için yolda giderken daha az yakıt tüketiyor.

Yayımlanan çalışmada asfalt yola göre beton yolda giden taşıtlar çevreye daha fazla gürültü çıkartıyor.

Beton yolda yaşanan bir problemi onarmanın asfalt yola göre daha uzun ve masraflı olduğu belirtiliyor.