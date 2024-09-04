Mevlid Kandili bugün başlayan Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilecek

04 Eylül 2024 10:29 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:32

Rebiülevvel ayının 12'sinde Hazret-i Muhammed dünyaya teşrif etmesi sebebiyle bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturdu.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı 4 Eylül Çarşamba günü (bugün) başladı.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının onikinci gecesi idrak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 14 Eylül Cumartesi günü kutlanacak.

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Hazret-i Muhammed’in doğum günü kabul edilen Mevlid Kandili gecelerinin gündüzünde oruç tutulmalı, Kur’an-ı Kerim okunmalı, zikir çekilmeli, tövbe edilmeli ve nafile namazlar kılınarak tefekkürde bulunulmalıdır.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

Hicri takvimde Safer’den sonra gelen Rebiülevvel ayında, belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, bolca tövbe etmeli, kaza namazı kılmalı aynı zamanda sadaka verilerek salavat çekilmelidir.

REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında Hazret-i Muhammed doğmuş ve hicret bu ayda gerçekleşmiştir.