Mevlid Kandili’nde oruç tutulabilir, sure ve dualar okunabilir

14 Eylül 2024 11:01 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 11:13

Bu yıl 14 Eylül Cumartesi gününe denk gelen Mevlid Kandili'nde ibadet edilir. Müslüman aleminin en önemli günlerinden biri olan kandil günlerinde oruç tutulur mu, hangi sureler okunur merak ediliyordu.

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri sizler için derledik.

Mevlid Gecesi, Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Mübarek kandil gününde ne yapılır araştırılıyor.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Bugün Mevlid Kandili idrak edilecek.

İslam dininde önemli olan bu günde sure ve dualar okunabilir.

Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edilebilir.

Oruç tutulabilir.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri;

“Mevlid okunan yerden belalar, sıkıntılar gider” buyurmuştur.

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre bu özel günde yapılması önerilenler şöyle paylaşıldı:

"Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. (İbni Battal maliki)"

"Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır. Fakat, bunlara çalgı gibi haram karıştırmak büyük günah olur. (Allame Zahirüddin bin Cafer)"

"Mevlid cemiyetinde, sadaka, hediye vermek, neşe ve sevinç göstermek, haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. (Allame Nasirüddin)"

KANDİL GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili bu sene 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. İbadet etmek ve oruç tutmak hayırlı olurken bugün oruç tutmak sevaptır.

Bu özel günde sureler ve dualar okunabilir, ihtiyacı olanlara yardım edilebilir.