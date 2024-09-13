Mevlit kelimesinin TDK'ye göre doğru yazımı

13 Eylül 2024 13:03 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 13:36

14 Eylül Cumartesi gününün Mevlit kandili olması sebebiyle sıklıkla karşılaştığımız mevlit veya mevlid kelimesinin TDK’ye göre doğru yazımı araştırılıyor.

Hazret-i Muhammed’in dünyaya teşrif ettiği Mevlit Kandili, Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak ediliyor. Mevlit veya mevlid kelimesinin doğru yazımı ise akıllarda soru işareti bıraktı.

MEVLİT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) internet sitesinde yer alan sözlüğe göre mevlüd veya mevlid gibi yazımlar yanlış kabul edilirken kelimenin doğru yazımı “mevlit” şeklindedir.

MEVLİT’İN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Arapça bir kelime olan Mevlit sözcüğünün Türk Dil Kurumu’na göre sözlük anlamı “Hazret-i Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi ve bu mesnevinin okunduğu dini tören” olarak belirlenmiştir.

MEVLİT KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlit Kandili, Rebiülevvel ayının onikinci gecesi idrak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlit Kandili 14 Eylül Cumartesi günü kutlanacak.

MEVLİT KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Hazret-i Muhammed’in doğum günü kabul edilen Mevlit Kandili gecelerinin gündüzünde oruç tutulmalı, Kur’an-ı Kerim okunmalı, zikir çekilmeli, tövbe edilmeli ve nafile namazlar kılınarak tefekkürde bulunulmalıdır.