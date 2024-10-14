Mevzular Açık Mikrofon 6284 ücretsiz olarak izlenebilecek

14 Ekim 2024 14:22 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:25

Oğuzhan Uğur, X (Twitter) hesabından Mevzular Açık Mikrofon 6284 özel bölümünün tanıtım videosunu paylaştı. Programın yayın tarihi ve nereden izleneceği merak edildi.

Mevzular Açık Mikrofon programının her bölümü büyük ses getiriyor. Oğuzhan Uğur’un sunumuyla ekrana gelen programın “6284” özel bölümünde kadın cinayetlerine dikkat çekmek için alanlarında uzman isimlerin yanı sıra pek çok kadın ve çocuk derneği temsilcisi ile ünlü isimler yer alıyor.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON 6284 NEREDEN İZLENİR, ÜCRETSİZ Mİ?

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri​ için hazırlanan Mevzular Açık Mikrofon 6284 özel bölümü, Gain platformu ile YouTube Gain kanalından ücretsiz olarak izlenebilir.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON 6284 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oğuzhan Uğur’un sunumuyla ekranlara gelen Mevzular Açık Mikrofon programının 6284 özel bölümü 15 Ekim Salı Akşamı yayınlanacak.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON 6284 ÖZEL KONUKLAR KİMLER?

15 Ekim Salı günü yayınlanacak olan Mevzular Açık Mikrofon 6284 özel bölümünde bulunan konuklar arasında; Gazeteci Özlem Gürses, Mor Çatı Vakfı Gönüllüleri Avukat Perihan Meşeli, Uzman Psikolog Leyla Soydinç, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kurucuları Gülsüm Kav, Fidan Ataselim, Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Kurucusu Saadet Özkan, Sebuka’nın kurucusu Avukat Aslı Karataş, Sosyolog Zeliha Bürtek, Hazal Kaya ve Ezgi Mola sahnede yer alıyor.

Destek içinse Farah Zeynep Abdullah, Pınar Deniz, Elçin Sangu, İbrahim Selim, Gülben Ergen gibi pek ünlü isim salonda yer aldı.