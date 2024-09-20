Mezun olmadan atama olmaz ama KPSS sınavına girilebilir

20 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:13

20 Eylül günü açıklanan KPSS Ön lisans sınavının ardından adaylar mezun olmadan atama olur mu, olmaz mı araştırmaya başladı. KPSS sınav sonuçları 2 sene geçerli oluyor.

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KPSS Ön Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor

KPSS Ön Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor

1 Eylül'de gerçekleşen KPSS​ Ön lisans sınavı bugün sonuçlandı. Heyecanla beklenen puanların ÖSYM tarafından bugün erişime açılmasının ardından mezun olmayanlar tercih yapabilir mi, atanır mı gündeme geldi.

KPSS MEZUN OLMADAN ATAMA​ OLUR MU?

Mezun olmayan adaylar KPSS Ön lisans sınavına girebiliyor fakat atanamıyor.

Sınavın geçerlilik süresi 2 sene olmasından dolayı adaylar mezun olmadan sınava girebiliyor. Sınava girenlerin ve henüz mezun olmayanlar için atama olmuyor.

Adaylar, sınav geçerlilik süresi olan 2 yıl içerisinde mezun olmasının ardından tercihlerde bulunup atamalara katılabiliyor.

Lisans alanında sınava giren kişi mezun olmamış ise KPSS lisans tercihi yapamıyor bu nedenle kişinin mezun olana kadar beklemesi gerekmekte.

Ön lisans sınavına giren adaylar 2 yıl içerisinde mezun olacak ise sınava girmesinin ardından tercihlerde bulunabilir fakat mezun olmamış ise ataması yapılamaz.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

Sınava giren adayların sınav puanı 2 sene boyunca geçerli oluyor. Açıklama ise şöyle:

“KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”

PUAN GEÇERLİLİK SÜRESİ İÇERİSİNDE MEZUN OLANLAR BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM tarafından 2016 yılında yayımlanan kılavuzda yer alan bilgiler şöyle:

"Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar."