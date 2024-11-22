MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süreci devam ediyor

22 Kasım 2024 11:30 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:34

MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alımına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; MGK Genel Sekreterliği 12 uzman yardımcısı istihdam edecek.

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Milli Güvenlik Kurulu​ Genel Sekreterliğine alımı yapılacak olan uzman yardımcıları, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından seçilecek.

MGK​ UZMAN YARDIMCISI ALIMI İÇİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

MGK uzman yardımcısı, sözlü sınav başvuruları 23 Aralık Pazartesi günü sona erecek.

MGK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Milli Güvenlik Kurulu internet sitesinden indirilerek doldurulacak başvuru​ formuna, KPSS ve YDS veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenerek "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

MGK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

35 yaşını doldurmamış olmak,

2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları'nın (KPSS A Grubu) P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak

5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması isteniyor.