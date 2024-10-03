MGK gündeminde neler var, toplantı saat kaçta başlayacak?

03 Ekim 2024 11:34 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:37

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 3 Ekim Perşembe günü (bugün) Beştepe'de bulunan Külliye’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf subay temin edecek

Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf subay temin edecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.00 itibarıyla başlayacak olan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının gündemini İsrail'in yayılmacı saldırganlığının doğurduğu tehdit, Orta Doğu'da son günlerde giderek artan tansiyon ve bölgesel gelişmelerin Türkiye'ye etkisi oluşturuyor.

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 15.00 itibarıyla Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlayacak.

MGK TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

MGK toplantısının ana gündemini oluşturan konular arasında İsrail'in yayılmacı saldırganlığının doğurduğu tehdit, Orta Doğu'da son günlerde giderek artan tansiyon, bölgesel gelişmelerin Türkiye'ye etkisi, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konular ile FETÖ ve DEAŞ ile mücadeledeki son durum yer alıyor.

MGK YILDA KAÇ KEZ TOPLANIR?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) iki ayda bir toplanır.