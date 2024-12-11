MGM 11 Aralık bugünün hava durumunu paylaştı! Yağmur yağacak mı?

11 Aralık 2024 11:59 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 12:00

Son günlerde İstanbul'da hakim olan yağmur yağışı sonrasında vatandaşlar bugünün hava durumunu araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Aralık bugün yağmur yağıp yağmayacağına dair tahminlerini paylaştı.

Yağmur ve soğuk hava çok sert geliyor! Meteoroloji 45 il için uyardı | 11 Aralık 2024 hava durumu tahminleri

Yağmur ve soğuk hava çok sert geliyor! Meteoroloji 45 il için uyardı | 11 Aralık 2024 hava durumu tahminleri

Kış aylarının gelmesi ile sıcaklıklar düştü. Birkaç gündür ülkemizde hakim olan yağmur​ yağışı etkisini sürdürüyor.

Marmara​ ve Ege​ Bölgesi'nde yağmur yağışı sürerken İstanbul​'da yaşayan vatandaşlar bugün yağmur yağacak mı araştırmaya başladı. MGM 11 Aralık hava durumunu tahminini harita ile duyurdu.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 11 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugünün hava durumu tahmini belli oldu. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Konya hariç), Karadeniz ile Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı hava bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI, SAAT KAÇA KADAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu haritasına göre İstanbul'da bugün öğle vakitlerinde yağmur beklentisi bulunuyor.

15.00'ten sonra havanın bulutlu olması beklenirken hava sıcaklıklarının 12 derecelerde seyir etmesi tahmin ediliyor.

Çarşamba günü İstanbul'da 18.00'den sonra bulutlu hava beklentisi hakim oldu.

12 ARALIK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

MGM günlük, haftalık ve 15 günlük olarak hava durumu verilerini paylaşıyor. Bugün yer yer ülke genelinde yağmur beklentisi bulunurken İstanbul'da yağmur yağışının 15.00'te sona ereceği tahmin edildi.

12 Aralık Perşembe gününün haritasına göre ise yarın İstanbul'da hava sıcaklıkları sabah 11, akşam 7 derecelerde seyir edecek. Tahminlere göre şu an için yağmur beklentisi bulunmuyor.

Ülkemizin Karadeniz Bölgesi'nde yarın yağmur beklentisi bulunurken sıcaklıkların 12-13 derecelerde seyir etmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur beklenirken sıcaklıklar 0 derecelere kadar düşecek.

Yarın Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar 17 derecelere çıkarken genel olarak güneşli ve bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. 12 Aralık Perşembe günü İç Anadolu Bölgesi'nde yağmur beklentisi bulunuyor.