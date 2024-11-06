MGM verilerine göre bu hafta sonu İstanbul hava durumu belli oldu! (9 - 10 Kasım)

06 Kasım 2024 11:56 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:08

Hafta sonu İstanbul'da plan yapacak olan vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesini kontrol ediyor. 9- 10 Kasım hafta sonu İstanbul hava durumuna göre bu haftanın yağmur durumu da netleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla gün içerisinde ve 15 günlük süre boyunca havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. Son zamanlarda İstanbul'da serin günler yaşarken bu hafta sonu yağmur var mı, yok mu belli oldu.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI 9-10 KASIM?

MGM verilerine göre cumartesi günü sabah sıcaklıkları 17 derece olurken akşam saatlerinde 11 derecelere ulaşması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde sabah sıcaklıklar 18, akşam saatlerinde 12 dereceye düşecek. Genel olarak havanın bulutlu ve güneşli olması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise yağış beklenmezken sabah saatlerinde sıcaklıklar 14 -15 derecelerde seyir edecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 1 dereceye inmesi öngörüldü.

10 Kasım Pazar günü Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 10 ile 18 derece arasında değişkenlik göstermesi beklenirken yağış beklentisi bulunmuyor. Pazar günü Türkiye'de Ege, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor.

9 - 10 KASIM HAFTA SONU İSTANBUL HAVA DURUMU

7 Kasım Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 11, Cuma günü 11, Cumartesi günü 12 ve Pazar günü 12 olarak belirtildi.

9 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da yağmur beklenmezken havanın bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece olurken pazar günü güneşli ve bulutlu hava bekleniyor.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının en yüksek 18 dereceye ulaşması bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

MGM verileri tarafından paylaşılan haritaya göre bugün kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olurken kuzey ve doğu kesimlerde 2-4 derece aralığında artış olması bekleniyor.