MGM verilerine göre yarın yağmur yağacak mı belli oldu! 9 Ocak İstanbul hava durumu raporu

08 Ocak 2025 11:32 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:44

Kış aylarına girmemizle beraber artan yağmurlar devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Kapalı ve serin havaya uyanan vatandaşlar yarın İstanbul'da hava durumunu araştırdı.

MGM verileri aracılığıyla yarın 9 Ocak hava durumunun nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. Son günlerde ülkemizde hakim olan yağışlı hava sonrasında yarının hava durumu da merak edildi.

YARIN YAĞMUR​ YAĞACAK MI 9 OCAK 2025?

9 Ocak Perşembe günü hava durumu tahminine göre İstanbul​'da en düşük sıcaklık 10 derece olurken en yüksek 14 derece olacak. Yarın İstanbul'da yağmur beklentisi olmazken rüzgarlı hava bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI İSTANBUL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 8 Ocak Çarşamba günü ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK 9 OCAK PERŞEMBE?

Verilere göre yarın İstanbul'da puslu hava beklenirken Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklık 17 derecelerde seyir edecek ve güneşli olacak. Ülkemizin Ege Bölgesi'nde de sıcaklıklar artarken güneşli ve bulutlu hava hakim olacak. İç Anadolu Bölgesi'nde puslu ve sisli hava olurken sıcaklıklar 10 derecelerde seyir edecek.

Yarın ülke genelinde yağış beklentisi sadece Trakya'da olurken genel olarak yağış beklenmiyor.

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