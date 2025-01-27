MHRS çöktü mü? Randevu sisteminde teknik sorun yaşandı

27 Ocak 2025 10:47 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:48

MHRS sistemine girmek isteyenler sorun yaşaması üzerine açılmama sebebini araştırmaya başladı. 27 Ocak Pazartesi günü 10.00 civarında sisteme giriş yapmayanlar teknik bir sorun olduğunu belirtti.

Bakan Koca'dan onaylı randevu sistemiyle ilgili açıklama: Sadakat oranında büyük bir iyileşme var

Bakan Koca'dan onaylı randevu sistemiyle ilgili açıklama: Sadakat oranında büyük bir iyileşme var

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde bugün bazı teknik arızalar yaşandığı belirtildi. Erken saatlerde sisteme girerek randevu almak isteyenler sosyal medya​ hesaplarından sorun olduğunu paylaştı.

MHRS​ ÇÖKTÜ MÜ?

Merkezi Hekim Randevu Sistemine giriş yapmak isteyen vatandaşlar 27 Ocak Pazartesi günü bazı sorunlar yaşadı. Sosyal medya platformları üzerinden kullanıcılar sorun olduğuna dair paylaşımda bulundu.

MHRS X hesabı tarafından bir kullanıcıya verilen cevap şöyle oldu:

"Merhaba. Anlık bir hata almış olabilirsiniz. Lütfen cihazınızın tarayıcı geçmişini silip tekrar işlem yapmayı deneyiniz. Sorun yaşamaya devam etmeniz durumunda mhrsyardim@saglik.gov.tr adresinden destek alabilirsiniz."

MHRS NEDEN AÇILMIYOR, SORUN MU VAR?

Bazı vatandaşlar sorunsuz olarak girebilirken bazı vatandaşlar giriş yaparken sorun yaşıyor. Bazı zamanlarda anlık teknik hatalar olabiliyor ve bu süreçte sisteme girişte hata alınıyor. Bu tarz durumlar kısa süre içerisinde düzelmektedir.

Yeniden işlem yapmak için uygulamayı kapatıp açınız ve ekranı yenileyiniz.