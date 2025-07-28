MHRS uzman randevusu nasıl alınır? Önce aile hekimine mi gitmeli?

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve devletin kaynaklarını daha verimli kullanmak için yeni bir düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda doktor randevusunda önce aile hekimine yönlendirme sistemi hayata geçirildi.

MHRS UZMAN RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar aile hekimine yönlendirilecek, önce aile hekimlerince muayene edilecek ve duruma göre uzmana yönlendirilecek.

Aile hekimleri, muayene sonrası gerekli durumlarda, kendilerine ayrılan rezerv kontenjan ile MHRS üzerinden vatandaşa doğrudan uzman hekim randevusu alacak.

Bu kapsamda uzman hekimlerdeki yoğunluk azaltılacak ve aile hekimlikleri daha aktif kullanılacak.