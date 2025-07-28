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 | Erdem Avsar

MHRS uzman randevusu nasıl alınır? Önce aile hekimine mi gitmeli?

MHRS randevularında yeni dönemin başlamasının ardından uzman randevusu almak isteyen vatandaşlar yeni sistemi araştırmaya koyuldu.

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MHRS uzman randevusu nasıl alınır? Önce aile hekimine mi gitmeli?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 20:07

’ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve devletin kaynaklarını daha verimli kullanmak için yeni bir düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda doktor randevusunda önce aile hekimine yönlendirme sistemi hayata geçirildi.

MHRS uzman randevusu nasıl alınır? Önce aile hekimine mi gitmeli?

MHRS UZMAN RANDEVUSU NASIL ALINIR?

üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar aile hekimine yönlendirilecek, önce aile hekimlerince muayene edilecek ve duruma göre uzmana yönlendirilecek.

Aile hekimleri, muayene sonrası gerekli durumlarda, kendilerine ayrılan rezerv kontenjan ile MHRS üzerinden vatandaşa doğrudan uzman hekim randevusu alacak.

Bu kapsamda uzman hekimlerdeki yoğunluk azaltılacak ve aile hekimlikleri daha aktif kullanılacak.

ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#aile hekimi
#mhrs
#Uzman Randevusu
#Sağlık Hataları
#Aktüel
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