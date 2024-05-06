Michael Jackson hayatını konu alan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
06 May 2024 19:12 - Güncelleme : 08 May 2024 11:45
Michael Jackson'ın yaşamını konu alan film için heyecan dorukta! Pop Kralı Jackson'ı kendi yeğeni oynayacak. İşte vizyon tarihi ve başrol oyuncusuyla ilgili detaylar...
Michael Jackson'ın unutulmaz müzik kariyeri ve hayatı, sinema perdesine taşınıyor.
Biyografi türündeki film için geri sayım başladı ve merakla beklenen yapım, 18 Nisan 2025'te seyirciyle buluşacak.
Film, ünlü yönetmen Antoine Fuqua tarafından hazırlanacak.
Filmin başrolünde ise ünlü şarkıcının yeğeni Jaafar Jackson yer alacak.
Jaafar Jackson, amcasının rolünü üstlenmekten büyük bir onur duyduğunu belirtti.
Gösterime girecek olan yapımda, Michael Jackson'ın müzik kariyeri, özel hayatı ve sanatçının efsanevi sahne performanslarına odaklanılması bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber