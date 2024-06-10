Microsoft, 3 yeni XBOX Series X/S konsolu çıkaracağını duyurdu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 18:01 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:39
Microsoft, Xbox Games Showcase etkinliğinde 3 yeni Xbox Series X/S konsolu versiyonunu tanıttı. Beyaz renkli Series X, beyaz renkli 1 TB'lık Series S ve 2 TB'lık özel tasarımlı Series X versiyonları geliyor.
Microsoft, oyunseverlerin beğenisine sunduğu yeni Xbox Series X/S versiyonları ile dikkat çekiyor.
Xbox Games Showcase etkinliğinde yapılan duyuruya göre, beyaz renkli Series X, beyaz renkli 1 TB'lık Series S ve 2 TB'lık özel tasarımlı Series X piyasaya sürülecek.
Bu yeni versiyonlar, hem estetik hem de depolama kapasitesi açısından çeşitlilik sunarak oyunculara daha fazla seçenek sağlıyor.
Özellikle 2 TB'lık özel tasarımlı Series X, yüksek depolama kapasitesiyle öne çıkıyor.
Bu yeni konsollar, Xbox ekosistemine olan ilgiyi artıracak gibi görünüyor.
XBOX YENİ KONSOLLARI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Microsoft, yeni cihazlarını duyururken henüz net bir tarih vermedi.
Yeni modellerin, en geç 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber