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Microsoft ve Sony'nin ardından Nintendo Switch'ten X (Twitter) özelliğini kaldırdı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
11 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 16:45
Microsoft ve Sony&#039;nin ardından Nintendo Switch&#039;ten X (Twitter) özelliğini kaldırdı

Microsoft ve Sony'nin ardından, Nintendo da Switch konsollarından X (Twitter) entegrasyonunu kaldırdı. Şimdi ise kullanıcılar, ekran görüntüleri ve oyun detaylarını X'te eskisi gibi nasıl paylaşacağını merak ediyorlar.

Nintendo, Microsoft ve Sony'nin ardından önemli bir karar alarak Switch konsollarındaki X (Twitter) entegrasyonunu kaldırdı.

Bu değişiklik, kullanıcıların sosyal medya platformlarını oyun deneyimleriyle birleştirme yöntemlerini etkileyecek.

Nintendo'nun resmi açıklamasına göre, bu karar kullanıcı geri bildirimleri ve platformun genel performansını iyileştirme amacıyla alındı.

Microsoft ve Sony'nin ardından Nintendo Switch'ten X (Twitter) özelliğini kaldırdı - 1. Resim

Artık Switch kullanıcıları, oyun içi başarılarını ve anılarını doğrudan X (Twitter) üzerinden paylaşamayacaklar.

Bunun yerine, alternatif paylaşım yöntemleri veya sosyal medya platformlarına manuel olarak yükleme seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalacaklar.

Nintendo, bu değişiklikle ilgili kullanıcı geri bildirimlerini toplamaya devam edeceğini ve gelecekteki güncellemelerde yeni çözümler sunmayı planladığını belirtti.

Kaynak: TGRT Haber
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