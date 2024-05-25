Microsoft, Windows 10 desteğini 14 Ekim 2025’ten itibaren sonlandırıyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
25 May 2024 15:23 - Güncelleme : 25 May 2024 15:32
Windows 10 kullanıcıları yeni gelen duyuru ile şok oldu. Microsoft, Windows 10 desteğini sonlandıracağını açıkladı.. Peki neden sonlandırıyor? Windows 10 kapanacak mı, 11'e geçmek zorunlu mu? İşte önemli detaylar...
Microsoft, kullanıcılarını Windows 11'e geçmeye teşvik ediyor.
Bu bağlamda, Windows 10 desteğinin yakında sona ereceğini vurgulayan bir duyuru yayımladı.
Şirket, bu tarihten sonra Windows 10'un güncellenmeyeceğini belirterek kullanıcılarına daha net uyarılarda bulunuyor.
Microsoft'un ana sayfasında, artık Windows 7, 8.1 ve 10 için üç ana sekme bulunuyor.
Bu sekmelerde, işletim sistemlerinin destek süresinin ne zaman sona ereceği ve diğer ayrıntılar yer alıyor.
Windows 7 ve 8.1 zaten güncelleme almıyor, Windows 10 ise 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren desteklenmeyecek.
Windows kullanıcılarının en kısa zamanda Windows 11'e geçmeleri gerektiği belirtiliyor.
Kaynak: TGRT Haber