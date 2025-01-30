Midtjylland Fenerbahçe 6-1 maç oldu mu? Daha önce oynanan karşılaşmalar

30 Ocak 2025 10:01 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:08

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bugün Fenerbahçe Midtjylland ile mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa süre kala Midtjylland Fenerbahçe 6-1 maç skoru olduğu iddiaları sosyal medyada dolaştı. İki takım ilk kez karşılaşacak.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yarım sezonluğuna kiralandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yarım sezonluğuna kiralandı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde yarış devam ederken FB bugün Danimarka ekibi Midtjylland ile mücadele edecek.

Taraftarlar ise Midtjylland Fenerbahçe 6-1 maç sonucu olup olmadığını araştırmaya başladı.

MİDTJYLLAND FENERBAHÇE 6-1 MAÇ SKORU OLDU MU?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak olan müsabakaya kısa süre kaldı. İki takım ilk kez karşı karşıya gelecek. Buna göre sosyal medyada yer alan Midtjylland Fenerbahçe 6-1 maç sonucu iddiaları doğru değil.

Fenerbahçe, 30 Kasım 2023 tarihinde FC Nordsjaelland ile mücadelesinde 6-1'lik skorla mağlup olmuştu. İki takımın da Danimarka kulübü olmasından kaynaklı isim benzerliği sebebiyle taraftarlar Midtjylland Fenerbahçe maçının skoru olarak düşündü.

Fakat FB, 2023 yılında Nordsjaelland ile karşılaştı ve 6-1 mağlup oldu.

FENERBAHÇE KİME 6-1 YENİLDİ?

Sarı lacivertli ekip UEFA Konferans Ligi H Grubu 5.hafta müsabakasında Nordsjaelland ile mücadele etmişti. Karşılaşmadan 6-1'lik skorla mağlup olarak ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golü 43.dakikada Michy Batshuayi’den gelmişti.

İkinci yarıda 55, 75 ve 84. dakikalarda Nygren, 66. dakikada Rasmussen'in goller ile Nordsjaelland 6-1 galip olarak sahadan ayrıldı. 57. dakikada Batshuayi'nin attığı gol ofsayt olmasından dolayı sayılmamıştı.