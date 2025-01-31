Midtjylland Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? 3 puanı son anda kaçırdı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
31 Ocak 2025 01:15 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 01:22
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile kozlarını paylaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, kritik maçta deplasmanda Midtjylland ile berabere kaldı.
MİDTJYLLAND FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Sarı-lacivertli temsilcimiz bu mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.
Mücadele bu skorla sona ererken Fenerbahçe play-offlara kaldı.
MİDTJYLLAND FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
Dakika 27’de kullanılan köşe vuruşunda Daio'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti.
En-Nesyri'nin 39. dakikada kalecinin üzerinden aşırtma şutunda Fenerbahçe beraberliği yakaladı.
Dakika 47’de Fenerbahçe'de Edin Dzeko takımını öne geçirdi.
Andreasen 86. dakikada beraberliği getiren golü attı ve maç bu skorla sona erdi.
Kaynak: TGRT Haber