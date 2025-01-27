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Midtjylland Fenerbahçe puan durumları ve geçmiş maçlar! 30 Ocak'ta karşılaşacaklar

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Ocak 2025 12:21 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 12:24
Midtjylland Fenerbahçe puan durumları ve geçmiş maçlar! 30 Ocak&#039;ta karşılaşacaklar

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile karşılaşacak. Müsabakaya kısa süre kala geçmiş maçlar ve puan durumları da taraftarın gündemine yerleşti. Sarı lacivertli ekip galip gelmesi halinde ilk 24 takım arasında tamamlayarak üst lige çıkmış olacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi​'nde 30 Ocak günü Fenerbahçe​, Midtjylland ile maç yapacak. Taraftarlar Fenerbahç Midtjylland geçmiş maçlarını ve puan durumlarını araştırmaya başladı.

MİDTJYLLAND FENERBAHÇE GEÇMİŞ MAÇLAR

Avrupa Lig'inde mücadele edecek iki takım daha önce karşılaşmadı. 30 Ocak günü oynanacak olan müsabaka ilk karşılaşma olacak. Ülker Stadı'nda Olimpik Lyon'la golsüz berabere kalan FB, Avrupa Ligi'nde 9 puanla devam ediyor. Danimarka​ temsilcisi Midtjylland ile yapacağı maçı kazanması halinde ilk 24 takım arasında yer alarak üst tura çıkacak.

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND PUAN DURUMLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken 30 Ocak'ta FB ve Midtjylland mücadele edecek. Güncel puan durumuna göre Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 9 puanla 23. sıradayken, rakibi 10 puanla 19. sırada.

Midtjylland Fenerbahçe puan durumları! 30 Ocak'ta karşılaşacaklar - 1. Resim

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND MAÇ BİLETLERİ

Herning Arena’da 30 Ocak günü oynanacak olan müsabakanın deplasman biletleri 27 Ocak Pazartesi TSİ 10.00’da kişi başı bilet limiti 1 (bir) olacak şekilde satışa çıktı. Misafir tribün bilet fiyatı 750 TL olarak belirlendi.

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Kaynak: TGRT Haber
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