Mikail Özerler Paris Olimpiyatları’nda judo dalında! Türkiye’yi temsil eden Zgank bugün yarışıyor

31 Temmuz 2024 12:46 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:46

Fransa’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları’na kota alarak ülkemizi judo dalında temsil eden Mikail Özerler, Slovenya’da imkanların yeterli olmaması sebebiyle Türk vatandaşlığına geçmişti.

MİKAİL ÖZERLER (MİHAİL ZGANK) KİMDİR?

1 Şubat 1994 tarihinde Slovenya’nın Celje kentinde dünyaya gelen Mihail Zgank, 7 yaşında spor salonunda izlediği antrenmanda savunmaya yönelik hareketlerin dikkatini çekmesiyle judo branşında merak sardı.

Beş yıl futbol oynayan sporcu, sonrasında judoyu tercih ederek 2016 Rio Olimpiyatları’nda Slovenya’yı temsil etti.

Mihail Zgank, kendi ülkesinde judo imkanlarının yetersiz olması sebebiyle 2018 yılından itibaren Türkiye’yi temsil etmeye başladı.

2019 yılında Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen İkinci Avrupa Oyunları’nda Türkiye adına mücadele eden Mihail Zgank, İsrailli rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Ülke değiştirmeye karar veren sporcu ismini Mikail Özerler olarak değiştirdi.

MİKAİL ÖZERLER TÜRKİYE’Yİ TERCİH ETMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Milli judocu Mikail Özerler Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda Türkiye’yi seçmesinin çok doğru bir karar olduğunu şu ifadelerle açıklamıştı:

“Burada ilk 2 yıl çok zor geçti. Türkiye, Slovenya'ya göre çok büyük bir ülke. Türkçe konuşamıyordum, antrenörüm de İngilizce bilmiyordu. Milli takımda arkadaşlarımla her zaman Türkçe konuşmaya çalıştım. Türkçemi geliştirmek için çaba sarf ettim. Nitekim geçen sene Avrupa Oyunları'nda şampiyonluk yaşadım. Türkiye'yi tercih ederek çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Türkiye'yi seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum.”

MİKAİL ÖZERLER’İN BAŞARILARI NELER?

Türkiye’ye judo branşında ilk altın madalyasını kazandıran Mikail Özerler’in başarıları;

2015 Taşkent Judo Grand Prix - Bronz Madalya

2017 Budapeşte Dünya Judo Şampiyonası - Gümüş Madalya

2019 Brasilia Judo Grand Slam - Gümüş Madalya

2019 Antalya Judo Grand Grix - Altın Madalya

2019 Minsk Avrupa Oyunları - Altın Madalya