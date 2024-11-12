Mike Tyson-Jake Paul dövüşünden kazanılacak para ödülü belli oldu

12 Kasım 2024 16:07 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:16

Bu yıl temmuz ayında yapılması planlanan Mike Tyson-Jake Paul maçı başka bir tarihe ertelenmişti. Yeni tarihinin belli olmasıyla beraber nefesler tutuldu. Mike Tyson-Jake Paul maçından kazanılacak olan para ödülünün miktarı da sosyal medyada konuşuldu.

Mike Tyson ile Jake Paul'un karşı karşıya geleceği karşılaşmaya kısa süre kaldı. Heyecanla beklenen mücadele sonrası kazanacaklar para ödülünün ne kadar olduğu da merak edilmişti.

Bilet fiyatlarının 9 milyon dolarlık rekor kırdığı da belirtildi.

MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇINDA NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANILACAK?

15 Kasım günü oynanacak olan boks maçına az bir süre kaldı. Daily Mail'de yer alan habere göre ise dövüşte iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak.

Paul'un net servisi 80 milyon dolar olurken maçtan sonra 40 milyon dolar alacağı iddia edildi.

Para ödülünün iki boksöre de eşit dağıtılacağı belirtilirken bilet fiyatları da gündeme geldi.

Bilet satışlarında 9 milyon dolarlık rekor kırılırken ring kenarında bilet fiyatları 10 - 50 dolar aralığında satıldı. 2 milyon dolarlık VIP bilet imkanı da büyük ilgi çekti.

Ringe 1.8 metre civarında bir uzaklıkta özel bir kabinde oturulması beklenen VIP biletler yoğun ilgi gördü.

MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

20 Temmuz'da olması planlanan dövüş 15 Kasım'a ertelendi. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmaya kısa süre kalırken heyecan da artıyor.

Mücadele NFL Dallas Cowboys'ta oynanacak ve canlı olarak yayınlanacak. Eldiven ağırlığının 14 oz olduğu karşılaşma Netflix platformunda yayınlanacak.