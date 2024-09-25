Mike Tyson-Jake Paul maçı 15 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

25 Eylül 2024 10:17 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:46

Dünyanın en popüler Youtuberlarından biri olan Jake Paul ile efsane boksör Mike Tyson'un karşı karşıya geleceği boks maçının ne zaman yapılacağı belli oldu. Son açıklanan bilgilere göre ayrıca Mike Tyson-Jake Paul maçının nerede, hangi kanalda yayınlanacağı da duyuruldu.

Efsane boksör Mike Tyson​ ve Youtuber Jake Paul arasında 20 Temmuz 2024 tarihinde boks maçı​ gerçekleştirilecekti. Ancak karşılaşma Mike Tyson'un sağlık problemleri nedeniyle ertelenmişti. 2005 yılının ardından ilk defa profesyonel olarak ringe dönecek olan Mike Tyson ile Jake Paul'un karşılaşmasının ne zaman, nerede, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK? Mike Tyson ve Jake Paul arasında yapılacak olan boks karşılaşması 15 Kasım 2024 tarihinde ABD'de bulunan NFL Dallas Cowboys'ta düzenlenecek. İkisinin de birbirlerini nakavt etmelerine izin verileceği belirtilen karşılaşmada başlık kullanılmayacak. 2 dakikalık toplam sekiz turdan oluşacak olan boks maçında eldivenlerin 14 oz ağırlığında olacağı açıklandı. MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA? Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması Netflix platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kullanıcıların maçı izlemeleri için platforma üye olmaları ve abonelik ücretini ödemeleri gerekecek. İlgili Haberler Mike Tyson'dan A Milli Takım'a destek: İmzalı eldivenini gönderdi