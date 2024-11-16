Mike Tyson - Jake Paul maçı nereden izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı
Bu gece 04.00'te oynanacak olan Mike Tyson - Jake Paul maçına kısa süre kaldı. Tüm dünyada heyecanla beklenen müsabaka için nefesler tutulurken Mike Tyson maçının nereden izleneceği de merak konusu oldu.
Bilet satışlarında rekor kıran müsabakaya saatler kaldı. Heyecanla beklenen karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler ise Mike Tyson - Jake Paul maçının nereden yayınlandığını araştırıyor.
MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NEREDEN İZLENİR?
20 Temmuz'da olması planlanan dövüş maçı bugün oynanıyor.
Dünyanın her yerinden takip edilecek olan karşılaşma 04.00'te başlarken Netflix ekranlarında canlı olarak Mike Tyson - Jake Paul müsabakası izlenecek.
İzlemek isteyenler Netflix platformuna üye olmalıdır.
MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?
Heyecanla beklenen maç Netflix ekranlarında yayınlanacak. İzlemek isteyenler Netflix platformunda üye olmasının ardından canlı olarak müsabakayı izleyebilecek.
BUGÜN BOKS MAÇI VAR MI?
16 Kasım gecesi 04.00'te tüm dünyanın takip ettiği Mike Tyson - Jake Paul boks maçı oynanacak.