Mike Tyson - Jake Paul maçı nereden izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Kasım 2024 00:49 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 00:52

Bu gece 04.00'te oynanacak olan Mike Tyson - Jake Paul maçına kısa süre kaldı. Tüm dünyada heyecanla beklenen müsabaka için nefesler tutulurken Mike Tyson maçının nereden izleneceği de merak konusu oldu.