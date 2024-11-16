Mike Tyson - Jake Paul maçını kim kazandı? Dev karşılaşmanın kazananı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Kasım 2024 05:57 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 14:58

Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik ATT Stadı'nda oynanacak olan dev mücadele büyük ses getirdi. Dünyanın her yerinden izlenen Mike Tyson - Jake Paul boks maçı sonlanırken kazanan isim de duyuruldu.

Bugün 04.00'te başlayan mücadele sona erdi. Nefeslerin tutularak izlendiği karşılaşma ilk dakikasından beri heyecanla izlenirken maçı kazanan ismi netleşti. 58 yaşındaki Demir lakaplı Mike Tyson​ ve YouTuber Jake Paul​ arasında oynanan maçın biletler 9 milyon dolarlık satış rekoru kırmıştı. MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇINI KİM KAZANDI? Bu akşam oynanan dev mücadele öncesinde süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları oynadı. Karşılaşma 2 dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleşti. JAKE PAUL BOKS KARİYERİ Ağustos 2018 tarihinde kariyerine başlayan isim profesyonel olarak Ocak 2020'de başladı. Nate Robinson , eski MMA dövüşçüleri Ben Askren , Tyron Woodley (iki kez), Anderson Silva ve Nate Diaz ve profesyonel boksörler Andre August ve Ryan Bourland karşılaştı ve maçları kazandı. İlgili Haberler Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesinde gergin anlar! Tyson neden tokat attı? Mike Tyson, Jake Paul'a tokat attı! Dünyanın beklediği boks maçı öncesi ortalık karıştı