Mike Tyson - Logan Paul maçı ne zaman? "Seni öldürürüm Mike" sözü gündem olmuştu

18 Kasım 2024 12:18 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:29

16 Kasım günü 04.00'te oynanan Mike Tyson - Jake Paul müsabakası Paul'un galibiyeti ile sonuçlanırken maç sonunda Logan Paul'un Tyson'a "Seni öldürürüm" sözleri gündem oldu.

Tüm dünyanın nefeslerini tutarak izlediği dev boks karşılaşmasında Mike Tyson mağlup oldu.

Efsane ismin mağlubiyeti üzerine Logan Paul'dan gelen "Seni öldürürüm" sözleri gerginlik yaşattı. Gözler ise ikili arasında maçın oynanıp oynanmayacağına çevrildi.

MİKE TYSON - LOGAN PAUL MAÇ YAPACAK MI, NE ZAMAN?

16 Kasım gecesi Netflix ekranlarında yayınlanan ve tüm dünyada heyecanla izlenen Mike Tyson - Jake Paul müsabakasında Jake kazanan isim oldu.

Kardeşi Logan Paul'un Tyson'a meydan okuması üzerine maç yapılacağı iddia edilmişti. Henüz maça dair bilgiler paylaşılmazken ikilinin karşılaşmasının detayları bekleniyor.

Tyson maç sonunda ""Bu son dövüşüm değildi, sonraki maçım Logan'la (Jake Paul'un abisi) olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin üzerine Logan, "Seni öldürürüm Mike!" derken ortamı yumuşatmak adına Jake Paul, "Lütfen herkes Mike'ı alkışlasın. O bir efsane, tarihin en iyisi. Benim için onunla dövüşmek bir onurdu. Mike Tyson bir ikon." dedi.

Tyson gerçekleşen büyük müsabaka sonrasında "Dün gece için minnettarım. Son kez ringe çıkmaktan pişman değilim. Hastanede kanımın yarısını kaybettim ve 25 kilo verdim. Sağlıklı olmak için büyük bir savaş verdim, bu yüzden kazandım. Çocuklarımın beni, yaşımın yarısı kadar yetenekli bir dövüşçüyle, tıklım tıklım dolu bir Dallas Cowboy stadyumunun önünde 8 raundu bitirirken görmeleri, hiçbir erkeğin istemeye hakkı olmayan bir deneyimdi" demişti.

LOGAN PAUL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Nisan 1995 senesinde doğan Amerikalı sosyal medya fenomeni ve profesyonel güreşçi olan isim 2017, 2018 ve 2021'de Forbes'in en yüksek ücretli YouTube içerik üreticileri listesinde yer almıştı.

Haziran 2022'de WWE ile anlaşan isim 2024 senesi itibarıyla SmackDown'da performans sergiliyor.