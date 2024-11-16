Mike Tyson ne kadar kazandı? Dev karşılaşmada para ödülü gündem oldu

16 Kasım 2024 15:51 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 15:52

16 Kasım Cumartesi Türkiye Saati ile 04:00'te gerçekleşen mücadele sonrasında kazanan isim netleşti. Bilet satış rekoru kıran müsabakada kazanan Jake Paul olurken Mike Tyson'ın kazandığı para ödülü miktarı da konuşuldu.

Mike Tyson - Jake Paul maçını kim kazandı? Dev karşılaşmanın kazananı belli oldu

Mike Tyson - Jake Paul maçını kim kazandı? Dev karşılaşmanın kazananı belli oldu

Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği karşılaşma dün gece 04.00'te başladı. İkilinin müsabakasının 20 Temmuz'da oynanması planlanıyordu fakat 16 Kasım'a ertelenmişti.

8 raund süren mücadeleyi 78-74 puanla Jake Paul​ kazandı.

MİKE TYSON​ NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANDI?

Dün gece gerçekleşen dev karşılaşma tüm dünyadan takip edildi. Tyson, müsabakadan mağlup olarak ayrılırken 20 milyon dolar para ödülü kazandı.

Sosyal medya ve Amerika basınında yer alan iddialara göre ise Tyson, sponsorluklarla beraber 116 milyon dolar kazandı.

Jake Paul müsabaka öncesinde "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil.” açıklamasında bulunmuştu.

MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇ VE RAUNT SKOR DURUMU

Dün gece oynanan dev mücadele Jake Paul galibiyeti ile sonuçlandı. Rauntlar ve toplam puan durumu da şöyle oldu:

1. Raunt: Paul: 9 - Mike Tyson:10

2. Raunt: Paul: 9 - Mike Tyson:10

3. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9

4. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9

5. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9

6. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9

7. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9

8. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9

Toplamda Jack Paul 78 puan olurken Mike Tyson, 74 puan ile ringten ayrıldı.