Mike Tyson ne kadar kazandı? Dev karşılaşmada para ödülü gündem oldu
16 Kasım Cumartesi Türkiye Saati ile 04:00'te gerçekleşen mücadele sonrasında kazanan isim netleşti. Bilet satış rekoru kıran müsabakada kazanan Jake Paul olurken Mike Tyson'ın kazandığı para ödülü miktarı da konuşuldu.
Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği karşılaşma dün gece 04.00'te başladı. İkilinin müsabakasının 20 Temmuz'da oynanması planlanıyordu fakat 16 Kasım'a ertelenmişti.
8 raund süren mücadeleyi 78-74 puanla Jake Paul kazandı.
MİKE TYSON NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANDI?
Dün gece gerçekleşen dev karşılaşma tüm dünyadan takip edildi. Tyson, müsabakadan mağlup olarak ayrılırken 20 milyon dolar para ödülü kazandı.
Sosyal medya ve Amerika basınında yer alan iddialara göre ise Tyson, sponsorluklarla beraber 116 milyon dolar kazandı.
Jake Paul müsabaka öncesinde "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil.” açıklamasında bulunmuştu.
MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇ VE RAUNT SKOR DURUMU
Dün gece oynanan dev mücadele Jake Paul galibiyeti ile sonuçlandı. Rauntlar ve toplam puan durumu da şöyle oldu:
1. Raunt: Paul: 9 - Mike Tyson:10
2. Raunt: Paul: 9 - Mike Tyson:10
3. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9
4. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9
5. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9
6. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9
7. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9
8. Raunt: Paul: 10 - Mike Tyson:9
Toplamda Jack Paul 78 puan olurken Mike Tyson, 74 puan ile ringten ayrıldı.