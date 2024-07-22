Mike Tyson ve Jake Paul maçı 15 kasım 2024 tarihinde yapılacak

22 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:47

Efsane boksör Mike Tyson ve Youtuber Jake Paul arasında 20 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan boks maçı ertelenmişti.

Efsane boksörün sağlık sorunları ile ertelenen maçın yeni tarihi ise belli oldu.

Mike Tyson'un 2005 yılının ardından ilk defa profesyonel olarak ringe dönecek olmasından dolayı hayranları tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

MIKE TYSON JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

Mike Tyson ve Jake Paul arasında yapılacak olan boks maçı 15 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek.

Karşılaşma ABD'de bulunan NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek.

Dövüş kurallarında yer alan bilgilere göre rakiplerin birbirlerini nakavt etmelerine izin verilecek.

Başlık kullanılmayacak olan müsabaka 2 dakikalık toplam sekiz turdan oluşacak.

Mücadelede kullanacak olan eldivenlerin ise 14 oz ağırlığında olacağı belirtildi.

MIKE TYSON JAKE PAUL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mike Tyson ve Jake Paul arasında oynanacak olan karşılaşma dijital platform Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.