Milan Como maçı kaç kaç bitti? Milan geriye düştüğü maçı kazanmayı bildi
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 23:31 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 23:32
İtalya Serie A'da üst sıralara yükselmeye çalışan Milan, Como ile karşı karşıya geldi. Geriye düşen Milan, maçı kazanmasını bildi.
İtalya Serie A'da Süper Kupa nedeniyle erteleme maçına çıkan Milan, ligin yeni ekibi Como ile kozlarını paylaştı.
MİLAN COMO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadelede Milan 1-0 geriye düştü.
Mücadeleden kopmayarak bir geri dönüşe imza atan Milan rakibi Como karşısında mücadeleyi 2-1 kazandı.
MİLAN COMO MAÇ ÖZETİ
Como, 60 . dakikada Diao ile öne geçti. Milan, 71'de Theo Hernandez ile skoru eşitledi. Rafael Leao 76'da İtalyan devini öne geçirdi.
Serie A'da 2 maç sonra kazanan Milan puanını 31 yaptı. Como ise 19 puanda kaldı.
Kaynak: TGRT Haber