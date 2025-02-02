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Milan Inter maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynadı mı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Şubat 2025 23:09 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 23:18
Milan Inter maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynadı mı merak ediliyor

Serie A'nın 23. haftasında Milan ve Inter arasındaki mücadelede kazanan çıkmadı. Karşılaşmada uzun süredir sakatlığı devam eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da ilk 11’de sahaya çıktı.

İtalya Serie A'nın 23. haftasında oynanan Milan, Inter derbisinde kazanan çıkmadı.

Karşılaşmada en çok merak edilenlerden biri de Hakan Çalhanoğlu’nun forma giyip giymediği oldu.

Milan Inter maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynadı mı merak ediliyor - 1. Resim

MİLAN INTER MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Milan'ın sayısını 45. dakikada Reijnders, Inter'in golünü ise 90+3. dakikada de Vrij attı.

Inter’in puanı 51 olurken, Milan puanını 35 yaptı.

Milan Inter maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynadı mı merak ediliyor - 2. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11’DE OYNADI MI?

Karşılaşmada gözler uzun süredir sakatlık sorunu yaşan Hakan Çalhanoğlu’ndaydı.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11’de çıktı.

Çalhanoğlu, 63. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı.

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Kaynak: TGRT Haber

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