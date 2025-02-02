Milan Inter maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de oynadı mı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

02 Şubat 2025 23:09 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 23:18

Serie A'nın 23. haftasında Milan ve Inter arasındaki mücadelede kazanan çıkmadı. Karşılaşmada uzun süredir sakatlığı devam eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da ilk 11’de sahaya çıktı.