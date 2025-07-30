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 | Hüseyin Bahcivan

Milan Skriniar uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek netleşti! Skriniar uçak takip kodu gündemde

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin Milan Skriniar'ı imza atmak için İstanbul'a getireceği öğrenildi. Milan Skriniar'ın uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği gündem oldu. Taraftarlar tarafından Milan Skriniar canlı uçak takip kodu araştırılıyor.

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Milan Skriniar uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek netleşti! Skriniar uçak takip kodu gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 16:30

geçtiğimiz sezon devre arasında 'den kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Slovakyalı stoper için PSG ile pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı.

Sağlık kontrolüne girmesi için Fenerbahçe, Skriniar'ı İstanbul'a getiriyor. Taraftarlar tarafından İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor.

Milan Skriniar uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek netleşti! Skriniar uçak takip kodu gündemde

MİLAN SKRİNİAR UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Milan Skriniar'ın uçağı bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) İstanbul'a gelecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, PSG'ye için 7 milyon euro bonservis ödeyecek. Skriniar ile ise Fenerbahçe 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Slovakyalı oyuncu Fenerbahçe2den 7.5 milyon euro maaş alacak.

Milan Skriniar uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek netleşti! Skriniar uçak takip kodu gündemde

MİLAN SKRİNİAR UÇAĞI SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

Milan Skriniar'ın uçağı bugün saat 18.45'te İstanbul'da olacak. Skriniar'ın uçağının hangi havalimanına iniş gerçekleştireceğiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde taraftar gruplarının havalimanında oyuncuyu karşılaşması için açıklama yapılması bekleniyor.

Milan Skriniar uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek netleşti! Skriniar uçak takip kodu gündemde

MİLAN SKRİNİAR CANLI UÇAK TAKİP KODU

Milan Skriniar'ın canlı uçak takip kodu henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde uçağın takip kodunun belli olması bekleniyor. Takip kodu belli olduktan sonra taraftarlar Flight Radar 24 ve benzeri siteler aracılığıyla uçağın rotasını anlı olarak izleyebilecekler.

ETİKETLER
#transfer
#süper lig
#psg
#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Aktüel
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