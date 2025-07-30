Milan Skriniar uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek netleşti! Skriniar uçak takip kodu gündemde

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon devre arasında PSG'den kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Slovakyalı stoper için PSG ile pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı.

Sağlık kontrolüne girmesi için Fenerbahçe, Skriniar'ı İstanbul'a getiriyor. Taraftarlar tarafından Milan Skriniar İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor.

MİLAN SKRİNİAR UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Milan Skriniar'ın uçağı bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) İstanbul'a gelecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, PSG'ye transfer için 7 milyon euro bonservis ödeyecek. Skriniar ile ise Fenerbahçe 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Slovakyalı oyuncu Fenerbahçe2den 7.5 milyon euro maaş alacak.

MİLAN SKRİNİAR UÇAĞI SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

Milan Skriniar'ın uçağı bugün saat 18.45'te İstanbul'da olacak. Skriniar'ın uçağının hangi havalimanına iniş gerçekleştireceğiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde taraftar gruplarının havalimanında oyuncuyu karşılaşması için açıklama yapılması bekleniyor.

MİLAN SKRİNİAR CANLI UÇAK TAKİP KODU

Milan Skriniar'ın canlı uçak takip kodu henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde uçağın takip kodunun belli olması bekleniyor. Takip kodu belli olduktan sonra taraftarlar Flight Radar 24 ve benzeri siteler aracılığıyla uçağın rotasını anlı olarak izleyebilecekler.