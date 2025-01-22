Milan Skriniar'ın istatiskleri! Fenerbahçe'nin yeni transferinin oynadığı takımlar

22 Ocak 2025 14:14 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:21

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın son dakika transfer haberini duyurdu. FB forması ile poz veren Milan Skriniar'ın istatiskleri ve daha önce oynadığı takımlar da taraftarın gündeminde.

PSG​'den Milan Skriniar ile görüşmeye başlandığı ve Milan Skriniar'ın ülkemize doğru yola çıktığı paylaşım futbol dünyasında kısa sürede gündem oldu.

Fenerbahçe​'nin transfer​ haberleri yakından takip edilirken Milan Skriniar'ın mevkii ve sakatlık geçmişi merak edildi.

MİLAN SKRİNİAR'IN İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Ligue 1'de 5 maça çıkan isim, 1 sarı kart gördü. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 24 maçta 1 sarı kart alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 1 gol kaydetti. Coupe de France kapsamında 1 karşılaşmaya çıktı.

Trophée des Champions kapsamında da 1 maç olmak üzere geçen sezon toplamda 32 maçta 1 gol attı ve 3 sarı kartı gördü.

MİLAN SKRİNİAR'IN SAKATLIK GEÇMİŞİ

Skriniar, Paris Saint-Germain forması giydiği 4 Ocak 2024 ile 27 Mart 2024 aralığında ayak bileği sakatlığı nedeniyle toplam 84 gün sahalardan uzak kaldı.

16 Mart 2023 ile 19 Nisan 2023 aralığında lomber kırığı nedeniyle 43 gün forma giyemedi. 16 Mart 2023 ile 19 Nisan 2023 aralığında sırt problemleri sebebiyle 35 gün forma giymemişti.

24 Şubat 2023 ile 13 Mart 2023 aralığında lumbago (bel ağrısı) sebebiyle 18 gün forma giymedi. 6 Haziran 2022 ile 11 Temmuz 2022 aralığında kas yaralanmasından dolayı 36 gün sahaya çıkmadı. 16 Mart 2021 ile 22 Mart 2021 aralığında karantina sebebiyle 7 gün maça çıkmadı.

7 Ekim 2020 ile 1 Kasım 2020 aralığında koronavirüsü nedeniyle 26 gün forma giymedi.

MİLAN SKRİNİAR BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Fenerbahçe'nin yeni transferinin bonservis bedeli şu an için Fenerbahçe tarafından açıklanmadı. Resmi açıklama henüz Kamuoyu Aydınlatma Platormu'na bildirilmezken son verilere göre bonservis bedeli 15.00 mil. €.

MİLAN SKRİNİAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Milan Škriniar, 2012-2015 aralığında Žilina'da forma giydi ve 77 maçta 12 gol attı. 2013 yılında Zlaté Moravce'ye kiralandı ve 7 karşılaşmaya çıktı. 2016-2017 yılları arasında Sampdoria'da oynayan isim 38 maçta gol atamadı. 2017-2023 yılları arasında Inter forması giyen Škriniar 193 karşılaşmada 10 gol kaydetti. 2023 senesinde Paris Saint-Germain'e transfer oldu.