Milan Skriniar'ın uçağı ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe'den ezeli rakibine büyük transfer çalımı
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu savunma oyuncusu Milan Skriniar ile Fenerbahçe'nin anlaştığı ortaya çıktı. Ezeli rakibine büyük transfer çalımı atan Fenerbahçe'nin yeni futbolcusu Milan Skriniar'ın ne zaman İstanbul'a geleceği açıklandı. Taraftarlar tarafından yıldız futbolcunun uçağının kodu araştırılıyor.
Fenerbahçe'den ilk transferler gelmeye başladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a büyük bir transfer çalımı atarak Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.
Milan Skriniar ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler bugün sözleşmeyi imzalatmak için yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirecek.
Yıldız futbolcunun uçağının ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği ise gündem oldu.
MİLAN SKRİNİAR'IN UÇAĞI NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?
Spor yazarı Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın bonservisini aldı.
Açıklanan bilgilere göre 29 yaşındaki yıldız stoperin uçağı bugün (22 Ocak 2025 Çarşamba) İstanbul'a gelecek.
PSG'nin Manchester City için belirlenen kamp kadrosuna Milan Skriniar alınmamıştı.
MİLAN SKRİNİAR'IN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?
Milan Skriniar'ın uçağının bugün saat 15.30'da İstanbul'a geleceği açıklandı. Fenerbahçe'nin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı resmi açıklamayı yaptı.
Açıklamada "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor." ifadeleri yer aldı.
MİLAN SKRİNİAR'IN UÇAK KODU NE?
Milan Skriniar'ın uçak kodu henüz açıklanmadı. Kod belli olursa haberimizi güncelleyeceğiz.
MİLAN SKRİNİAR'IN UÇAĞI CANLI NASIL TAKİP EDİLİR?
Milan Skriniar'ın uçak kodu belli olduktan sonra taraftarlar Flight Radar24 sitesi aracılığıyla uçuş rotasını takip edebilecekler.