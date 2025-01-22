Milan Skriniar'ın uçağı ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe'den ezeli rakibine büyük transfer çalımı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

22 Ocak 2025 14:15 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:18

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu savunma oyuncusu Milan Skriniar ile Fenerbahçe'nin anlaştığı ortaya çıktı. Ezeli rakibine büyük transfer çalımı atan Fenerbahçe'nin yeni futbolcusu Milan Skriniar'ın ne zaman İstanbul'a geleceği açıklandı. Taraftarlar tarafından yıldız futbolcunun uçağının kodu araştırılıyor.